Mor la dona de Deltebre que va casar-se a l'UCI de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

Van contreure matrimoni al febrer abans de ser sedats per una complicació a causa del coronavirus

Actualitzada 11/03/2021 a les 12:07

La dona de Deltebre de 54 any que va casar-se a l'UCI de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha mort aquest dimecres, segons ha avançat Ebredigital. L'ebrenca no ha pogut superar les complicacions causades per la covid-19. La seva parella, en canvi, es troba ja a casa recuperant-se.Ella i la seva parella es van casar d'urgència en un box de l'UCI, després que els dos acabessin ingressats al centre de referència de l'Ebre per culpa de la covid-19. Tots dos feia temps que havien tramitat els papers per contraure matrimoni.Primer va ingressar la dona per una complicació en els nivells d'oxigen i dos dies més tard ho va fer el seu home. Davant aquest fet i que la seva situació s'havia complicat, motiu pel qual els havien de sedar, van demanar contraure matrimoni allí a l'UCI del Verge de la Cinta. Després de donar el «Si, vull», tots dos van ser sedats a l'espera d'una millora però, ella no ha pogut vèncer a la covid-19.