El Perelló canvia d'estratègia i al·legarà contra «l'allau» de projectes energètics del Baix Ebre

En una sessió plenària extraordinària aquest dimecres, l'Ajuntament del Perelló (Baix Ebre) ha acordat presentar al·legacions a tots els projectes energètics que es presentin a partir d'aquest 2021 «dins o fora del terme municipal». El ple del consistori va aprovar recórrer els avantprojectes dels parcs eòlics de Vandellós II i Tossal Montagut i el parc fotovoltaic de les Planes. Tres regidors de l'equip de govern municipal no van votar sobre les al·legacions del projecte Les Planes perquè tenen vinculació amb propietaris de terrenys afectats o en són titulars.Els informes s'han emès a la consulta prèvia de la Ponència d'Energies Renovables, òrgan de Territori i Sostenibilitat que termina la viabilitat dels emplaçaments. Els regidors de l'equip de Govern, d'ERC, i els regidors de Junts també van acordar crear una Comissió municipal de seguiment de les energies renovables i «treballar plegats per abordar cada cas».Això suposa un canvi d'estratègia del consistori que l'any passat va rebre 16 peticions d'instal·lacions de parcs eòlics i fotovoltaics, de 106 aerogeneradors i 170 hectàrees de plaques solars. El consistori només va presentar al·legacions a 6 projectes i ha justificat que no es fes amb la resta seguint el «criteri» de no interferir en les centrals que no projectaven cap aerogenerador al seu terme municipal, les ampliacions de parcs eòlics existents (cas de les Colladetes) o els parcs que tenien la majoria d'aerogeneradors als termes veïns. «D'aquesta manera no es generaven duplicitats i es respectava l'autonomia municipal, deixant a criteri del municipi que acollia la gran majoria de molins del parc el fet de presentar al·legacions o no», s'ha argumentat des del consistori.L'Ajuntament del Perelló sí que va al·legar contra als parcs Serra-Creu 4, molt proper al poble, i Tivissa V, tots dos rebutjats per la Ponència. També es van presentar al·legacions als parcs solars Pla del Burgà (1,28 hectàrees) i Amepersol (de 60,4 hectàrees), aprovats per la Ponència.L'alcaldessa Maria Cinta Llaó ha assegurat que es vol «evitar qualsevol massificació» davant «l'allau de peticions dels últims mesos» i que la comissió creada al consistori consensuarà «al màxim els criteris i els projectes a rebutjar o defensar». Llaó també ha dit que donarà suport «a totes les iniciatives comarcals que hi hagi per intentar controlar la massificació que s'està produint al Baix Ebre» des de l'aparició del decret d'emergència climàtica 16/2019.Al ple hi va assistir una quarantena de persones. Representants de les plataformes veïnals van retreure al govern municipal que no hagués presentat al·legacions a la Ponència de Renovables en contra de projectes com L'Ametlló, que afecten el terme municipal i compta també amb l'oposició de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.