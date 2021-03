Florette selecciona els primers treballadors de la nova planta de Tortosa

Florette ha demanat la col·laboració del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per engegar el procés de selecció dels treballadors de la seva nova planta d'envasat d'amanides de Tortosa. S'ha fet una preselecció dels candidats i entre aquest dimarts i aquest dimecres es duen a terme les entrevistes de treball a la seu governamental de Tortosa. «Això ens permet establir un lligam amb l'empresa, conèixer la seva cultura i els perfils que busca perquè en el futur puguem cobrir qualsevol lloc de treball que tinguin amb el perfil cultural de l'empresa», ha explicat Ariadna Rectoret, directora del SOC.



Aquesta cultura es basa en «l'actitud, les ganes de treballar, d'aportar i sumar a l'equip, les competències que s'adapten a l'empresa», com ha apuntat Sònia Valls, cap de Recursos Humans de Florette a l'Ebre. Les primeres places a cobrir són per càrrecs de carreters i mossos i mosses de magatzem (es fa una «gran aposta» per la inserció de les dones), i també administratius i enginyeries tècniques de l'àmbit agroalimentari, entre d'altres.



La demanda per optar a aquests llocs de treball és alta. Amb el boca-orella s'han inscrit moltes persones i hi ha «suficient resposta per cobrir les demandes de l'empresa». Alguns dels candidats que han passat l'entrevista han celebrat que s'implanti al territori una empresa amb projecció i amb molts llocs de treball per oferir. En David González, de 40 anys i a l'atur i amb experiència en el sector agroalimentari, ha apuntat que caldria que més empreses com Florette s'interessin per venir al territori. «Falta que en vinguin més i donin feina. La zona és molt bona, però de moment sembla complicat», ha lamentat. «Aquí al territori fa molta falta. He anat als polígons a portar currículums i veus grans fàbriques tancades. Llàstima que no n'hi hagi hagut unes quantes com aquesta abans», ha afegit Felip Carles, de 53 anys i també sense feina.



Carles havia treballat més d'una dècada a l'empresa d'automoció Lear de Roquetes. Com ell, molts dels candidats per treballar a Florette es troben en una situació d'atur des que fa anys moltes de les grans indústries de l'Ebre, com la Lear, van tancar durant la crisi. «Trobem molts de perfils desocupats i ens hem centrat a entrevistar aquests perfils que es volen reincorporar al mercat laboral. Sí que estem recuperant candidatures d'antigues indústries que actualment no estan en activitat al territori, perquè la gent està interessada a tornar a trobar un lloc de treball d'indústria», ha explicat Valls.



L'empresa preveu posar en marxa la planta d'envasat d'amanides al juny amb una cinquantena de treballadors i segons com evolucioni el mercat i ampliant línies de negoci l'objectiu és arribar als 200 treballadors a la fàbrica de Tortosa.