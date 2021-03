Destrueixen una granada de morter de la Guerra Civil trobada a Tortosa

Actualitzada 09/03/2021 a les 14:46

Agents de l'Equip de Desactivació d'Explosius (EDEX) de la Guàrdia Civil de Tarragona van retirar i van destruir diumenge passat un projectil de morter de la passada Guerra Civil.Una família de Tortosa es trobava passant el dia en una finca de la seva propietat van veure als nens jugant amb un objecte metàl·lic oxidat bastant estrany. En un primer moment, no van reconèixer que podia ser i en témer que aquest fos algun artefacte explosiu, ho van posar en coneixement de la Guàrdia Civil.Així, una vegada la Guàrdia Civil va tenir coneixement d'aquest fet, l'Equip de Desactivació d'Explosius i NRBQ es va posar en contacte amb la persona que va realitzar el descobriment, traslladant-se seguidament fins al lloc de la troballa. L'objecte es tractava d'una granada de morter «breda» d'origen italià, en molt mal estat de conservació i que encara conservava les seves propietats explosives. Els agents es van desplaçar a un paratge pròxim i després de prendre les mesures de seguretat necessàries, van procedir a la seva destrucció.Aquest tipus d'artefacte se solen activar per impacte, sent una sort que no fos activada pels petits quan jugaven amb ella.La província de Tarragona és una de les moltes afectades en el conflicte de la Guerra Civil, per la qual cosa és freqüent trobar restes d'artefactes, projectils i municions utilitzats en aquesta batalla.