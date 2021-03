Ascó reformarà part de Cal Cavaller i hi crearà una sala d'exposicions temporals i itinerants

Cal Cavaller era l'antiga casa àrab d'Alimuzit (o Abymuzid). L'any 1153 Ramon Berenguer IV la va donar a Guillem de Sadaó. L'immoble va acabar sent la casa pairal de la família Salvador, una de les famílies de terratinents més importants d'Ascó. A finals del segle XVI (1599), el rei Felip III va ennoblir la casa Salvador creant nous cavallers i títols nobiliaris amb la finalitat de servir-lo. El 1631, Bartomeu Blai Salvador va ser honorat cavaller pel rei i, a partir d'aquesta data, la casa es va començar a anomenar Cal Cavaller.Aquell any es va construir l'edifici que ha arribat a ser actualment, situat en la Cristiandat vella o Vila de fora, annexa als murs que delimiten la Vila closa, per sota del carrer de Baix i sobre el camí que va de Flix a Móra, que transcorre a través d'un perxe que representava l'entrada i sortida de la vila d'Ascó. La casa tenia un oratori privat dedicat a Sant Antoni. Va ser saquejada durant la Guerra Civil i bombardejada l'any 1938, a la Batalla de l'Ebre, quan va quedar molt malmesa. L'immoble va ser reconstruït per Manuel Beguer i Pinyol, casat amb Maria Cinta de Salvador.Als anys vuitanta, la va adquirir l'Ajuntament d'Ascó i fins ara només s'han rehabilitat les façanes, de pedra i tàpia amb remarcat de finestres i portes, i també es va reparar un esquerda per evitar que es degradés més. La façana principal de Cal Cavaller presideix la plaça amb el mateix nom, de traça medieval i quatre porxos.La planta primera era la planta dels senyors i la planta segona era la planta del servei què tenia un accés directe al carrer de Baix. A dins de l'immoble es preveu recuperar elements singulars com l'escala noble amb arcs i una barana tornejada, i la fusteria interior de la planta primera, sobretot portes, així com algun mobiliari i rajoles hidràuliques que se n'ha conservat.La planta baixa que es reformarà està formada per dos cossos separats per un passatge que forma part de la trama urbana del que era l'antic accés a la ciutat emmurallada. Es conserven pilars d'obra de fàbrica, jàsseres i biguetes de fusta, i entrebigats de morter de calç, guix i en alguns casos, encanyissat. Tot i això, en aquesta planta, amb les reformes d'urgència que s'hi van fer, s'han introduït pilars, jàsseres i bigues de formigó i l'estructura de la coberta també es va modificar amb la construcció de noves bigues metàl·liques sobre els pilars i parets existents. Els fonaments històrics coexisteixen amb un nou sistema de micro-pilots i encepat que es va instal·lar per suportar l'estructura porticada de formigó. Per garantir l'estabilitat de les plantes altes, es construirà la caixa de l'ascensor que comunicarà les cinc plantes i farà de trava de seguretat.El soterrani i planta baixa, que es reformaran en aquesta primera fase del projecte, són les que estan «més alterades històricament» i es destinaran a habilitar un espai expositiu «en una zona d'Ascó que necessita ser vitalitzat». Com ha explicat l'alcalde Miquel Àngel Ribes el municipi compta actualment amb una sala d'exposicions però amb mancances per a persones amb mobilitat reduïda. «Aquesta sala aniria molt bé perquè queda a peu de carrer i s'hi faran exposicions temporals i itinerants», ha apuntat.L'Ajuntament ha iniciat converses amb el Museu de les Terres de l'Ebre per acollir les mostres que ofereix el centre museístic d'Amposta. També es preveu que la casa tingui una part etnològica i museïtzada per al coneixement de la casa Pairal del Cavaller i de la història d'Ascó. La planta golfes d'aquesta part de l'edifici es destinarà a l'administració del centre d'interpretació històrica.