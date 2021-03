La Generalitat presentarà al·legacions a la proposta estatal del Pla de Protecció del Delta

Depuradora per a Riumar

«El Govern treballem en contra d'això des de múltiples fronts. El Departament de Territori prepara la informació de base des de l'ACA, la Direcció General de Costes i la contrasta amb altres departaments, com Agricultura, que han de dir la seva. Tota aquesta informació la contrastem, ja ho hem començat a fer, amb la Taula de Consens», ha explicat Calvet.Segons ha precisat, ja s'ha produït una primera reunió amb l'ens que agrupa les comunitats de regants i els ajuntaments del Delta i aquesta mateixa setmana està prevista la segona. Tot plegat, segons ha avançat, ha de permetre elaborar «un paquet d'al·legacions» consensuat que representi l'oposició de «la part catalana» davant del pla estatal.Calvet ha fet aquest anunci des de la urbanització de Riumar, a Deltebre, on ha presentat el projecte de depuradora per aquest nucli, que es començarà a construir durant aquest mes de març i ha d'evitar que s'aboquin les aigües residuals directament al riu. La depuradora està projectada per a una població futura de 4.000 habitants –actualment en viuen uns 6.000 a l'estiu i uns 600 de forma permanent- i suposarà una inversió de 4,79 milions d'euros més IVA.D'altra banda, el conseller ha signat també un conveni de col·laboració entre l'Incasòl i l'Ajuntament de Deltebre per desenvolupar la unitat I del polígon industrial Les Molines. Segons ha precisat l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, l'aprofitament de l'espai estava bloquejat des de 1995 i ha de servir per donar resposta a la demanda d'empreses i professionals que volen instal·lar la seva activitat en aquest sector.Posteriorment, Calvet s'ha desplaçat a Prat de Comte per inaugurar la nova depuradora.