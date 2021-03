Els contes no sexistes dels alumnes ebrencs protagonitzen la commemoració del 8-M

L'acte institucional de commemoració del 8-M a l'Ebre ha començat amb la lectura del manifest, llegit i gravat prèviament pels alumnes de les escoles Lluís Viñas de Móra d'Ebre; l'Institut-escola 3 d'Abril de Móra la Nova; Divina Pastora i Saba Verda de Vinallop, Ferreries, Sant Llàtzer i Sagrada Família de Tortosa; Jaume Balmes de Santa Bàrbara; Agustí Barberà i Sagrat Cor d'Amposta; Raval de Cristo de Roquetes; Maria Garcia i 21 d'Abril de L'Aldea i Ramon y Cajal d'Ulldecona.Tot seguit s'han emès les representacions teatrals dels contes, que formen part de la publicació Som fortes i valentes, Hannah, la noia diferent, de l'Institut-escola El Temple, i I per què no? de l'alumnat de l'Escola Remolins, ambdues de Tortosa. «Ho fem per reivindicar que les xiquetes quan siguin grans poden arribar a ser tot allò que vulguin i no marcades pels estereotips de gènere que marca la societat», ha reivindicat Valls. «És molt important que de ben petits es conscienciïn i cal la implicació dels centres escolars. Esperem un dia puguem celebrar la plena igualtat entre homes i dones i no calgui reivindicar-la», ha afegit l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé.Des del Consell Comarcal del Baix Ebre, el president Xavier Faura, ha posat dades per constatar aquesta desigualtat i sobretot la vulneració dels drets i les agressions patides, que ha posat encara més de relleu la pandèmia i els confinaments domèstics. Les consultes al SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones) del Baix Ebre es van duplicar l'any passat, apropant-se a les 800, i es va passar de 178 usuàries a 220. L'ens comarcal també ha obert un contracte programa per donar feina a dones en situació d'especial vulnerabilitat. «Cal combatre aquestes situacions i fer polítiques per la igualtat. Les administracions hem de ser especialment sensibles», ha defensat Faura.La campanya de l'ICD posa l'accent en la corresponsabilitat domèstica i la càrrega mental que pateixen les dones. Elles treballen a la llar el doble que ells, només un 7% de les reduccions de jornada per tenir cura de familiars les sol·liciten els homes, i quan es tracta d'atendre els avis són les dones les que ho fan en dues terceres parts. «La campanya increpa als homes a canviar la seva manera d'actuar, no es tracta de col·laborar. Només aconseguirem la igualtat quan s'impliquin en les tasques de la llar igual que les dones», ha demanat Valls.