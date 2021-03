Actualitzada 08/03/2021 a les 09:20

La policia local d'Amposta ha detingut un veí de la ciutat de 55 anys per un suposat delicte de tràfic de drogues. Membres de la unitat canina K9 han sorprès l'home aquest divendres al migdia quan efectuava la venda de dues bossetes de cocaïna. L'escorcoll efectuat posteriorment amb la participació d'un gos de la mateixa unitat ha permès localitzar-li a sobre set bossetes més de cocaïna així com dos d'heroïna, que estarien preparades per a la seva distribució.Establerta a principis de 2018, la unitat canina va reprendre la tasca policial aquest mes de febrer amb la incorporació de tres gossos ensinistrats després de dos anys d'inactivitat.