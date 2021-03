Hi ha quatre models diferents de documents

L'Ajuntament de Deltebre (Baix Ebre) posarà a l'abast de la ciutadania les al·legacions contra el Pla de protecció del Delta de l'Ebre a partir d'aquest dilluns. El pla estatal, elaborat pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, està a consulta pública fins al pròxim 5 d'abril. El consistori facilitarà quatre models diferents d'al·legacions. En concret, per a la ciutadania en general, per al teixit associatiu, per als propietaris de construccions en sòl urbà de Riumar o sòl potencialment turístic, i per als propietaris de sòl agrícola. L'alcalde de municipi, Lluís Soler, ha reiterat que han «d'inundar el ministeri d'al·legacions com a resposta a un pla que provocaria que la mar ens inundi».