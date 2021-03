La policia de Tortosa amplia la flota de vehicles elèctrics amb un turisme i dos motos

Actualitzada 05/03/2021 a les 15:02

La policia local de Tortosa ha incorporat al seu parc mòbil de vehicles elèctrics un turisme, model Nissan Leaf, i dos motocicletes, model Zero FXS 7.2, que funcionen únicament amb bateria. L'Ajuntament de Tortosa ha remarcat que aquestes adquisicions permeten ampliar el dispositiu policial i renovar el parc mòbil municipal apostant per la sostenibilitat i la reducció d'emissions.A banda d'aquestes adquisicions, el consistori ha anunciat la instal·lació d'un nou punt de càrrega per a vehicles elèctrics que s'ha d'instal·lar durant les pròximes setmanes a la plaça de la Immaculada del barri de Remolins, ampliant la xarxa de punts existents al municipi.