Territori invertirà 3 MEUR per eixamplar dues carreteres a Sant Carles de la Ràpita

Els treballs a la TV-3408 i TV-3406 començaran a l'abril i duraran un any

Actualitzada 04/03/2021 a les 20:30

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha apuntat que invertirà uns 3 MEUR per eixamplar dues carreteres al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita, la TV-3408 i la TV-3406. Els treballs començaran a l'abril i permetran ampliar la calçada actual, dels set als nou metres, amb dos carrils de circulació de 3,5 metres i dos vorals laterals d'un metre cadascun. A més, es garantirà un espai entre la carretera i el canal de reg de la Comunitat de Regants per donar continuïtat al camí existent per al manteniment del canal. L'actuació afectarà un tram d'uns 2,7 quilòmetres. Els treballs tindran un termini d'execució d'un any i es completaran amb l'enllumenat de la rotonda que uneix les dues vies.