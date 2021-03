Un 95% dels residents en geriàtrics de les Terres de l'Ebre ja han rebut la primera dosi de la vacuna

Actualment no hi ha cap cas covid-19 en cap de les residències

Actualitzada 03/03/2021 a les 17:56

Mar Lleixà, directora territorial de Salut, ha realitzat aquest dimecres 3 de març una atenció a premsa per tal d'actualitzar les dades respecte a la vacunació contra la Covid-19 a les Terres de l'Ebre.Lleixà ha destacat la gran incidència en la vacunació a les persones institucionalitzades (població de residències), on ja s'han vacunat aproximadament el 95% de la població en primera dosi i un 88% en segona dosi. Dades molt positives també en els professionals de residències, on el 84% ja ha rebut la primera dosi i gairebé un 77% la segona. Aquestes dades es reflecteixen en què actualment no hi ha cap cas Covid-19 en cap de les residències de Terres de l'Ebre.L'impacte de la vacunació també s'ha vist reflectit al personal de centres sanitaris, on el 80% del cens ha rebut ja la primera dosi i un 61% la segona, el que ha suposat una disminució molt significativa del nombre de professionals aïllats.El 54% dels grans dependents en centres de dia han estat ja vacunats de la primera dosi, així com el 37% de persones majors de 80 anys del programa ATDOM (Atenció Domiciliària), on els professionals es desplacen al propi domicili per efectuar la vacunació. En ambdós casos també s'administra la vacuna als seus cuidadors. En aquest segment de població són els mateixos equips d'Atenció Primària els que contacten amb l'usuari per programar la vacunació.En total, la població major de 16 anys a la Regió Sanitària de Terres de l'Ebre és d'aproximadament 127 mil, dels quals 13.544 han rebut ja la primera dosi de la vacuna, que suposa un percentatge aproximat del 7,2%, i 4.670 han rebut les dues dosis, un percentatge aproximat del 2,7%.Mar Lleixà ha destacat que «avui dia l'objectiu principal és avançar en l'estratègia de vacunació i preparar el terreny per desplegar aquesta estratègia en població general en el moment que disposem de vacunes suficients». Per a això, Lleixà ha reclamat «l'ampliació de la franja de vacunació d'edat d'AstraZeneca almenys fins als 65 anys, la qual cosa afavoriria la immunització de tots els professionals essencials en edat laboral, alhora que simplificaria la logística del desplegament». Finalment, Mar Lleixà ha volgut «agrair la implicació de tots els professionals implicats, alhora que als Ajuntaments, Consells Comarcals o altres departaments que estan cedint espais destinats a la campanya de vacunació».