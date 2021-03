La meitat de les denúncies a Amposta el 2020 van ser per vulnerar les normes de la covid

De la mateixa manera que altres cossos policials en l'àmbit local o municipal, la policia local d'Amposta ha vist com la irrupció de la pandèmia ha modificat substancialment la seva activitat habitual. «Les mesures de restricció per evitar la propagació de la covid-19 han centrat pràcticament el 50% del treballs i els recursos de la policia», ha reconegut el mateix inspector en cap del cos, Josep Massana. Una situació, ha assegurat, que es pot fer extensible a la resta de forces policials de Catalunya.Segons ha remarcat el mateix Massana, entre un 80 i 90% de les denúncies relacionades amb les mesures per aturar la covid-19 ho han estat per incomplir l'obligatorietat d'ús de la mascareta així com per infringir les restriccions de mobilitat imposades des de mitjan març de l'any passat, amb els diversos confinaments municipals i comarcals així com el toc de queda en vigor.Al llarg de 2020, la policia local va aixecar en total 1.710 actes, de les quals 272 corresponen a altres fets que no han suposat la imposició de sancions administratives. Les elaborades pels agents en relació amb els incompliments de les mesures de seguretat sanitària i de les restriccions imposades per aturar la pandèmia –que en tots els casos han comportat sanció- han suposat un 41,52% del total.En segon lloc, per ordre de magnitud, se situen les relatives a infraccions de l'ordenança municipal de policia i bon govern per consum o tinença de drogues a la via pública, amb 225 actes –un 13,16% de les actes totals- que van suposar denúncia. «Des de fa alguns anys una de les prioritats que tenim és minimitzar al màxim el tràfic i el consum i tinença d'estupefaents a la ciutat», ha apuntat Massana.La memòria també recull denúncies per altres comportaments incívics: entre d'altres, 95 casos per dipositar deixalles fora dels contenidors així com 22 per orinar o defecar a la via pública.