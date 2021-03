El Consell Comarcal del Baix Ebre cedeix un espai d'EbreTerra per la campanya de vacunació

La campanya de vacunació continuarà demà dijous a Ebre Terra i, en principi, està previst que segueixi tots els dimecres

Actualitzada 03/03/2021 a les 16:30

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha cedit al Centre d'Atenció Primària (CAP) de Deltebre un espai d'EbreTerra per la campanya de vacunació de la Covid-19, impulsada pel departament de Salut de la Generalitat. Concretament, la campanya de vacunació es duu a terme a la sala Ramon Calvo i avui s'han administrat les primeres dosis a persones majors de 80 anys i dependents. La consellera comarcal d'EbreTerra, Laura Fabra, i la directora del CAP Deltebre van visitar dies enrere l'espai per comprovar-ne la idoneïtat.La campanya de vacunació continuarà demà dijous a Ebre Terra i, en principi, està previst que segueixi tots els dimecres. Des del CAP Deltebre es contacta directament amb les persones a qui s'ha d'administrar la vacuna i se'ls cita a les instal·lacions d'EbreTerra.El Consell Comarcal ha cedit l'espai d'EbreTerra a Salut, com ja va fer durant la campanya de vacunació de la grip. Aquesta vacunació té com a finalitat aconseguir la immunitat de grup, que és fonamental per minimitzar els efectes de la pandèmia. «Com a administració hem de posar totes les facilitats possibles perquè la campanya de vacunació contra la Covid-19 es faci de la manera més ràpida i segura possible», ha manifestat el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura.