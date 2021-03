Jutjaran l'exdirector de la secció de crèdit pel cas de la cooperativa de l'Aldea

Sabater havia estat inicialment investigat també per delictes societaris, frau de subvencions i insolvència punible. Uns càrrecs que els recursos de la seva defensa van acabar fent caure l'any 2017, mantenint-se únicament el d'apropiació indeguda. El fet que poc després cap de les parts presentés un nou escrit d'acusació contra Sabater en el moment que podien modificar de les seves conclusions provisionals va induir a la seva no inclusió com a acusat en la interlocutòria d'obertura de judici.El judici per la fallida de la Cooperativa de l'Aldea arriba més de nou anys després de l'inici de la investigació i la instrucció judicials. Més de 400 impositors encara hi tenen entrampats uns 4,5 milions d'euros en estalvis. En el judici oral que va ordenar obrir aquest desembre el jutjat número 1 de Tortosa s'asseuran a la banqueta, amb Sabaté, set dels investigats: l'exgerent de la Cooperativa, Daniel Ferré; l'auditora BDO i el seu responsable, Juan Carlos Torres; l'entitat finacera Bankia, així com l'exdirector de l'oficina d'Amposta, Antonio Fornós, i la subdirectora de la sucursal, Manuela Buera.El principal acusat és l'exgerent, Daniel Ferré, a qui se li atribueixen els presumptes delictes de falsedat comptable, en document mercantil, insolvència punible, alçament de béns, apropiació indeguda i estafa. L'Associació d'Afectats demana per ell 21 anys de presó, petició que Fiscalia rebaixa a catorze anys i mig.