Deltebre, Sant Jaume i Camarles creen DeltaMarket, la botiga en línia del Delta de l'Ebre

Amb l'objectiu de reforçar la competitivitat i el servei del comerç dels municipis deltaics, els tres ajuntaments s'han coordinat per impulsar el Marketplace del Delta de l'Ebre. Després del confinament del 2020 i amb la incertesa que la situació es pogués repetir, Deltebre va animar les poblacions veïnes a unir esforços en aquest projecte i apostar per crear aquesta botiga en línia per «no quedar-se estàtics i aliens a les noves tecnologies».Els establiments i serveis interessats a oferir els seus productes a través de la plataforma rebran assessorament sobre el mecanisme de la web i també durant tot el procés d'estada al Marketplace. Els possibles compradors també s'han d'inscriure a la plataforma, des d'on podran contactar també amb els proveïdors per resoldre dubtes. Les compres es podran recollir a les botigues i establiments o demanar el lliurament a domicili i en aquest cas, el venedor haurà especificat prèviament si s'encarrega de fer el transport o ho fa a través de missatgeria.La quota d'inscripció és de 100 euros i la de manteniment és de 19 euros, però de moment aquests pagaments estan suspesos i bonificats. «Tot són avantatges perquè sigui un èxit i un referent a les Terres de l'Ebre», s'ha destacat. Serà una plataforma dinàmica, amb la millora constant dels recursos i preparada per respondre les necessitats dels venedors. Es faran campanyes per dinamitzar el comerç local i donar un suport «crucial» als petits emprenedors i autònoms.La presentació es va fer a Sant Jaume d'Enveja amb la participació dels alcaldes dels tres municipis, Lluís Soler, Josep Navarro i Joan Castor Gonell, que van signar el conveni de col·laboració. «És un aparador online dels productes del Delta que permetrà no només la venda i la dinamització del teixit comercial sinó la creació de paquets turístics, per tant, és una plataforma per als ciutadans del Delta i per a tota a aquella gent que ens visita periòdicament», ha destacat Lluís Soler. L'alcalde de Deltebre ha assenyalat que el DeltaMarket «suposa un punt d'inflexió» per a futures col·laboracions entre els ajuntaments deltaics, més enllà de la lluita que els uneix per protegir la regió de la regressió i subsidència que pateix.