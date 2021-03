Reinventar-se en temps de covid: de cuinar producte ebrenc a portar-lo a les cases d'arreu del país

Beneficis per als productors

Amb la crisi de la covid i els restaurants de la família tancats, les reserves van començar a caure. Aixecat el confinament, només amb la terrassa en servei, la família López «no es va veure amb cor» d'aguantar el negoci en marxa: dos restaurants i una carpa de banquets que tenen a tocar de l'N-340, entre l'Aldea i Camarles (Baix Ebre). Buscant la manera de reinventar-se, van «detectar una nova oportunitat de negoci» a través de l'experiència d'uns veïns productors de cítrics.Rosa Samper i el seu marit, propietaris de Mercat Finca Mas Roig, van apostar fa dos anys per vendre en línia els cítrics que produeixen a la seva finca de l'Aldea però es trobaven «amb moltes dificultats» per fer arribar les comandes en els terminis acordats amb el client. Això va animar la família López a contactar amb una empresa de transport en fred, estudiar les possibilitats i posar-se a treballar per a productors de proximitat de les Terres de l'Ebre, com la Rosa.En poc temps han passat de portar productes ebrencs a Barcelona a repartir productes d'arreu de Catalunya i per gairebé tot el país, amb diferents rutes cada dia. Fruita dolça de Lleida, formatges i làctics, carns, vins, olis, i tota mena d'encàrrecs de petits productors, plataformes, botigues o restaurants. La seva especialitat és el transport de producte refrigerat i ja han ampliat la flota de vehicles per poder organitzar diferents rutes setmanals per tot el país.Els proveïdors els contacten i organitzen els repartiments, que es fan cada dia a Barcelona, però també en dies alterns a les comarques de Lleida i Girona. «On encara no arribem és al Pirineu», explica la Míriam. Els requisits són senzills: caixes que es puguin apilar i productes ben empaquetats. «Fins i tot tenim clients que ens han demanat que els portem a Barcelona les taronges de casa seva o les carmanyoles amb menjar de la mare per al fill que estudia a Barcelona», il·lustra López. «Ho hem provat, ens ha anat bé i estem creixent. Estem contents», reconeix.L'aposta de Samper i el seu marit per vendre els seus cítrics directament al client per Internet es trobava amb moltes dificultats per garantir un bon servei de repartiment. «Collim, preparem i fem arribar el producte, de l'arbre a casa, en 24 hores. Ens trobàvem que no ho podíem complir i no volíem quedar malament amb el client perquè no venem això. Ens vam posar d'acord amb TransProCat i se'ns han acabat els problemes», relata Samper.Enguany han venut tota la producció de mandarines i tindran taronges a la venda fins al mes d'abril. Les distribueixen en caixes d'entre cinc i 20 quilos, i a un preu digne que no aconseguien venent a distribuïdors. La venda directa en línia no és fàcil perquè requereix una infraestructura potent d'atenció al client, però a Mercat Finca Mas Roig estan ampliant l'oferta amb productes de mercat de la zona com verdura, peix de la llotja de Sant Carles de la Ràpita, carns, vins i un oli de producció pròpia.També Martí Martí, copropietari de Fruites i Verdures Ecològiques Martí de l'Aldea, ha aconseguit ampliar clientela des que treballa amb TransProCat. «Som veïns i ràpidament ens vam posar a treballar i estem feliços. Les comandes han augmentat molt, sobretot a Barcelona, però també a Lleida i Girona, on ens era molt difícil arribar», detalla Martí. «Amb el seu suport hem pogut arribar a molta més gent amb un servei de molta més qualitat que el que donàvem, més proximitat i constant contacte amb el client, que se sent molt atès», valora el productor.L'empresa ven fruita i verdura ecològica però també vins, pasta, arròs o llegums ecològics, entre d'altres. «El transport és el principal. Si envies un producte de qualitat que arriba en mal estat o es retarda, el client no està satisfet i no segueix comprant. Si el producte arriba bé, el client ho agraeix i el negoci flueix», conclou Martí.