Detenen un veí d'Amposta per l'atracament d'una pizzeria del municipi

La investigació també ha permès localitzar un arma de foc simulada

Actualitzada 01/03/2021 a les 17:14

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra pertanyents a la Unitat d'Investigació d'Amposta han detingut avui un home de 41 anys, nacionalitat espanyola i veí d'Amposta com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació a un establiment de restauració de la localitat d'Amposta.Els fets van ocórrer el passat 25 de febrer quan es va produir un atracament en una pizzeria ubicada a l'Avinguda Catalunya d'Amposta.Un home encaputxat va accedir a l'establiment i va sostreure els diners de la caixa després d'amenaçar als empleats de l'establiment mitjançant l'exhibició d'un arma de foc.Arran d'aquests fets els agents van iniciar una investigació que ha conclòs amb la detenció del presumpte autor i l'entrada i escorcoll del seu domicili.En el transcurs de l'escorcoll a l'habitatge els investigadors han pogut localitzat l'arma de foc utilitzada per realitzar l'atracament la qual ha resultat ser simulada, així com la roba que vestia l'autor en el moment dels fets.El detingut passarà a disposició judicial en les properes hores.