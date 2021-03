Desarticulat un punt de venda de droga a Tortosa en un pis del nucli històric

L'operatiu va finalitzar amb la detenció de dos homes i la intervenció de diverses drogues i diners

Els Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Tortosa van detenir el passat 25 de febrer dos homes, de 39 i 41 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Tortosa, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.Les detencions són el resultat d'una investigació oberta el passat desembre de 2020, arran de diverses informacions que apuntaven que des d'un pis ubicat al Nucli Antic de Tortosa es podia estar distribuint substàncies estupefaents.Després d'establir un operatiu de vigilància al lloc, els agents van contrastar les sospites. També es va realitzar l'escorcoll de diverses persones després de la seva visita a l'immoble, i es va comprovar que acabaven d'adquirir substàncies estupefaents.La investigació va permetre determinar qui eren les dues persones que residien en el domicili on es realitzava l'activitat delictiva, un dels quals ja tenia antecedents per tràfic de drogues.Finalment, dijous passat els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Tortosa van establir un operatiu que va concloure amb l'entrada i perquisició a l'esmentat habitatge i la detenció dels dos homes.En el domicili es van intervenir diverses quantitats de marihuana, haixix i cristall, així com 12.000 euros en metàl·lic, aparells electrònics i de telefonia. També es van localitzar estris emprats pel pesatge, dosificació i distribució de les drogues.Els detinguts van passar a disposició judicial el passat dissabte 27 de febrer i es va decretar la seva llibertat amb càrrecs.