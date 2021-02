Els pagesos tallen la C-12 a Flix per reclamar ajudes directes pels danys del temporal Filomena als camps d'oliveres

El sindicat Asaja denuncia la «desídia» del Departament d'Agricultura perquè, diu, encara no ha quantificat els ajuts

La borrasca Filomena va afectar més de 46.000 hectàrees a Catalunya

Una setantena de pagesos del Segrià, les Garrigues i de la Ribera d'Ebre han tallat aquest diumenge la C-12 a Flix (Ribera d'Ebre) per exigir al Departament d'Agricultura que atorgui ajuts directes per als productors afectats per la nevada Filomena. El temporal va danyar unes 46.000 hectàrees d'oliveres a les comarques lleidatanes i tarragonines, segons dades del Departament. «És un descrèdit i una desídia que després de més de dos mesos del Filomena encara no s'hagi dit quin percentatge de diners tenen dret a cobrar els afectats», ha denunciat el president d'Asaja Lleida, Pere Roqué.Amb tractors, els agricultors han barrat el pas dels vehicles durant una hora i mitja amb talls intermitents d'uns quinze minuts.Fent sonar els clàxons ben fort, nou tractors han tallat un tram de la C-12, a l'altura de Flix, a partir de dos quarts de cinc d'aquesta tarda. Els pagesos s'han dividit en dos punts d'aquesta carretera i han provocat retencions de vehicles, que s'han vist alleugerides per l'aixecament dels talls en intervals de quinze minuts. Alguns tractors portaven cartells de denúncia i també branques d'oliveres.Després de gairebé dos mesos des del pas del temporal Filomena, els pagesos reclamen ajuts directes i urgents per compensar els danys en els camps d'oliveres. Roqué ha lamentat que Agricultura encara no hagi quantificat les compensacions i que no hagi modificat el sistema d'assegurances. «No ens val l'excusa que encara no se saben les hectàrees; no volem que ens passi com amb l'incendi – de la Ribera d'Ebre- que vam estar gairebé un any a percebre les ajudes», ha assenyalat.El president d'Asaja Lleida ha reivindicat que els pagesos afectats per la nevada tenen dret a rebre ajuts i, de retruc, saber si podran seguir conreant les explotacions danyades. «Exigim una vegada per totes i com més aviat millor que es posin els diners damunt la taula que li pertoquen als productors», ha insistit Roqué.Per la seva banda, l'alcalde de Bovera, Òscar Acero, ha criticat la passivitat del Govern i ha demanat la implicació de tots els alcaldes del territori per ajudar al sector de la pagesia. «Lamento molt la passivitat del Govern, van venir els primers dies a fer-se la fotografia i no han aportat cap mesura», ha completat el batlle.Tant Acero com Roqué han lamentat que s'hagi anul·lat la darrera taula sectorial per resoldre la línia d'ajuts. «Sembla que no vulguin solucionar el problema, que és bastant greu», ha destacat l'alcalde de Bovera.Per tot plegat, si no es resol aquesta problemàtica, els pagesos no descarten noves mobilitzacions i avisen d'un nou tall de carretera a la C-12 pel pròxim diumenge. Les protestes van començar el cap de setmana passat.A finals d'aquest gener, el Departament d'Agricultura va xifrar en 46.383 les hectàrees afectades pel Filomena a tot Catalunya. Les comarques del sud de Lleida, amb 34.633 hectàrees, va ser les que van tenir més afectació. A la demarcació de Tarragona també es van registrar més de 3.000 hectàrees al Priorat i danys a la Conca de Barberà i al Baix Camp. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, es van veure afectades 8.750 hectàrees a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.