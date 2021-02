Justícia adjudica la redacció del projecte per conservar i rehabilitar el Poble Vell de Corbera d'Ebre

El poble de Corbera d'Ebre va quedar completament destruït per les bombes durant la Batalla de l'Ebre. Després de la guerra, les famílies que hi vivien es van anar traslladant a la part baixa del municipi, a banda i banda de la carretera, fins a construir un nou nucli urbà. El Poble Vell es va convertir en un conjunt de cases en runes presidit per l'Església Vella de Sant Pere.El conjunt històric es va declarar Bé Cultural d'Interès Nacional l'any 1992, i és un dels monuments a la pau on «veure de prop els efectes d'una guerra». Rep cada any uns 20.000 visitants. El Poble Vell de Corbera d'Ebre forma part de la xarxa museística del COMEBE, que gestiona cinc centres d'interpretació de diferents espais de la Batalla i el front de l'Ebre a diversos pobles de la Terra Alta i una vintena d'espais històrics.