Els Mossos investiguen l'atracament d'una pizzeria a Amposta aquest dimecres a la nit

Actualitzada 25/02/2021 a les 15:07

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'autoria de l'atracament d'una pizzeria a l'avinguda Catalunya d'Amposta aquest dimecres a la nit. Un individu amb passamuntanyes i una pistola a la mà –que podria ser simulada- va irrompre a l'establiment a dos quarts d'onze de la nit amenaçant un empleat i exigint-li la recaptació. Segons fonts de la investigació, va fugir a peu per l'avinguda Josep Tarradellas emportant-se un botí de 350 euros. Al lloc dels fets van acudir diverses patrulles de la policia local d'Amposta i els Mossos d'Esquadra. L'operatiu policial de recerca per localitzar l'autor dels fets per la zona pròxima a l'establiment no va donar, finalment, resultat.