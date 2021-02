El Delta, al top 100 dels destins verds

Les Terres de l'Ebre aspiren a guanyar el premi People's Choice Award de la Green Destinations

L'associació Global Green Destinations ha reconegut la marca turística Terres de l'Ebre com una de les 100 millors destinacions turístiques sostenibles del món per cinquè any consecutiu. Aquesta entitat, que distingeix les millors destinacions sostenibles del món, organitza cada any un premi, el People's Choice Award de la Green Destinations, al qual opten el 'top 100' de destinacions verdes del 2020, una llista que elabora la mateixa organització i en la qual cal constar com a requisit previ per rebre el premi en qüestió.

En l'edició d'enguany Espanya hi és representada amb sis candidatures, quatre de les quals són catalanes: a més de Terres de l'Ebre, opten al guardó Torroella de Montgrí-l'Estartit, el Berguedà i el Pallars Jussà. Amb elles, també han estat seleccionats Baiona (Galícia), i Noja (Cantàbria).

El People's Choice, com apunta el nom, es decidirà per votació popular el pròxim 12 de març, i Catalunya hi és present des de fa unes quantes edicions. Les Terres de l'Ebre són el destí que més anys fa que és a la llista, amb cinc edicions seguides; a continuació hi ha el Berguedà i Torroella de Montgrí-l'Estartit, amb tres aparicions cadascun. El Pallars Jussà ha estat l'última destinació catalana a entrar-hi. L'illa de Menorca també va entrar a la llista l'any 2019, però no ha repetit.

De les Terres de l'Ebre, Green Destinations en destaca el seu elevat valor ecològic i la poca pressió turística, així com el fet que hagin estat declarades Reserva de la Biosfera per la UNESCO. També destaca la presència, en poc més de 30 km de distància, de dos parcs naturals amb dos ecosistemes molt diferents, el Delta i El Parc Natural dels Ports, als quals defineix com «un paradís per a la natura i l'observació d'ocells».

Global Green Destinations és una associació global per al turisme responsable, que dona suport a les destinacions, regions i països en la millora de la qualitat, la sostenibilitat i la visibilitat en el mercat. L'entitat té com a objectiu la creació d'eines i plataformes per donar suport a les destinacions en la millora de la sostenibilitat i la qualitat, i per fer-ne promoció pública. Pel que fa als guardons a les 100 millors destinacions del món, l'objectiu és enfortir el perfil d'aquests indrets envers el turisme responsable i verd.

Des del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona es participa aquests dies als Global Green Destinations Days, un congrés online on les destinacions especialitzades en turisme sostenible debaten i posen en comú experiències d'èxit arreu del món. A més, la destinació Terres de l'Ebre, arran del seu reconeixement, té presència a la guia que impulsa l'associació organitzadora.

Les votacions per al People's Choice Award de la Green Destinations estan obertes a tothom, i qui vulgui votar ho pot fer a través de la pàgina web de l'organització (www.greendestinations.org).