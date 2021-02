Un centenar de veïns s'oposen al parc eòlic 'Vandellós-II' que s'estendrà de Camarles a la nuclear

El grup veïnal 'Stop Vandellós-II' s'ha posat en contacte el GEPEC i amb els ajuntaments dels municipis afectats per coordinar-se i rebre suport institucional en la presentació de les al·legacions al tràmit de la Ponència d'Energies Renovables, que estudia la viabilitat de l'emplaçament de parc eòlic. El termini acaba el 15 de març. Amb l'agrupació mediambiental examinaran l'impacte de la central sobre la flora i la fauna locals i també sobre el patrimoni cultural i històric i el desenvolupament turístic de la zona.Els veïns assenyalen que el 80% d'Elawan Energy és propietat d'una filial holandesa d'Orix Corp (un grup de serveis financers japonès). El grup no s'oposa a les energies renovables, però reivindica que aquest projecte tindrà un impacte sobre l'economia local i l'ecoturisme. El portaveu d'Stop Vandellós-II, Sönke Lund, ha apuntat que la construcció de molins de vent «gegants» a pocs metres de les cases, «devastarà els municipis i causarà un impacte irreparable a l'entorn natural excepcional d'aquesta regió del delta de l'Ebre i les seves muntanyes».Com altres plataformes cíviques, reivindiquen que els centres de producció energètica es construeixin «prop de les zones on més se'n consumeix» i on tindrien «menys impacte sobre el medi ambient».