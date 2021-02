Tortosa atorga la llicència per retirar el monument un cop registrada la modificació del projecte que demanava la CHE

La Confederació dictamina que s'ha de preveure la retirada de la pilastra o la seva reutilització

Actualitzada 24/02/2021 a les 19:42

L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat aquest dimecres a la tarda la llicència d'obres que reclamava el Departament de Justícia per retirar el monument franquista de l'Ebre. La tramitació s'ha fet tan aviat com s'ha registrat, a primera hora de la tarda, el projecte amb els requeriments que la CHE i l'ACA establien en les autoritzacions prèvies necessàries per a la llicència. La Confederació dictamina que el projecte ha de contemplar la retirada de la pilastra o la seva reutilització per a una infraestructura de pas, com la passarel·la que ha demanat l'alcaldessa Meritxell Roigé al Govern. El consistori ha aprovat la llicència abans de rebre la carta de la consellera Capella on reclamava el permís i que no «s'entorpissin» els tràmits.