Capella acusa a l'alcaldessa de Tortosa d'«entorpir» la retirada del monument franquista

«Lamento dir-li que la construcció de ponts no forma part de les competències del Departament», assegura Capella en relació a la proposta feta per Roigé per connectar els barris de Ferreries i Remolins aprofitant la pilastra.A més, la consellera argumenta que la pilastra no és propietat de la Generalitat i que, un cop retirat el monument, quedarà com un vestigi històric. Llavors, afegeix, l'Ajuntament en podrà disposar i el ple podrà «definir-ne l'ús i impulsar la planificació urbanística corresponent».«No li demano pas que aplaudeixi la iniciativa del Govern, però li agrairé que desisteixi de maniobres burocràtiques per entorpir, dilatar o intentar evitar la retirada per la porta del darrere», escriu en la carta.En el text, Capella conclou que el monument és «una vergonya per tots els demòcrates», afirma que la seva retirada és «inexorable» i diu que li agradaria comptar amb la «complicitat» de l'alcaldessa de Tortosa per fer-ho possible.