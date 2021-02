Alerten de l'estafa de la falsa trucada de Microsoft a Amposta

La Policia Local alerta a la població per tal que no en faci cap cas

Diversos veïns d'Amposta han rebut trucades de persones que asseguren que són de l'empresa Microsoft i els alerten que tenen problemes a l'ordinador o al router. Es tracta d'una estafa que es coneix com la falsa trucada de Microsoft. La Policia Local de la capital del Montsià ha alertat d'aquest fet i adverteix als veïns que no han de fer-ne cap cas.Els estafadors informen a les potencials víctimes que la llicència del sistema operatiu de l'ordinador ha caducat i hi ha un virus, per la qual cosa els demanen les seves dades personals per solucionar-ho. En cap cas s'ha de seguir les seves ordres, ja que d'aquesta manera compleixen el seu objectiu: tenir accés a comptes i informació personal dels usuaris.