Espais públics, problemes amb serveis, incivisme i pandèmia, principals queixes dels ampostins

El nombre de queixes i consultes presentat per la ciutadania a la Defensora es redueix a la meitat respecte fa dos anys

Actualitzada 23/02/2021 a les 11:30

Estat dels espais públics, problemes amb les empreses proveïdores de serveis, queixes per incivisme i problemes de convivència entre el veïnatge i qüestions derivades de la pandèmia i el confinament han estat els principals motius de contacte dels veïns amb la Defensora de la Ciutadania aquest passat 2020, segons l'informe anual presentat al ple.«Ha sigut un any desastrós i que ens ha limitat la forma en com he exercit la meva funció, tot i així, ens hem adaptat i la feina s'ha fet igual», ha explicat Amadea Ferreres, que durant l'any passat va atendre 51 queixes i consultes, la meitat que el 2018. D'aquestes, se n'han solucionat dues terceres parts, ha apuntat.