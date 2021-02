Agricultura fa actuacions per prevenir incendis a la serra de Tivissa

Els treballs s'han consensuat amb diferents unitats operatives i tècniques dels Bombers de la Generalitat i contribuiran a protegir l'alt valor natural de la zona. Com s'ha recomanat en els tràmits d'avaluació ambiental pel Servei de Biodiversitat de Territori i Sostenibilitat, es tancaran 3 dels accessos que tindrà el nou vial per limitar el pas i no afectar l'època de nidificació de l'àliga cuabarrada.Les Terres de l'Ebre és una de les zones de Catalunya amb un perill d'incendi més elevat i ho és especialment en aquesta part meridional del terme municipal de Tivissa, on s'han produït històricament grans incendis amb condicions meteorològiques de subsidència i amb grans zones amb continuïtat de combustible per l'abandonament de la gestió forestal, les pastures i els conreus.El Perelló, l'Ametlla de Mar i Tivissa són municipis d'alt risc d'incendi forestal amb importants vents de nord i el vent nord-oest. Les zones d'actuació estan incloses dins el Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) Muntanyes de Tivissa-Vandellòs-Pradell i representa 56.286 hectàrees. Des de l'any 1967 han cremat en aquesta zona més de 5000 hectàrees. L'abandó de la majoria de conreus i masos que hi havia a la zona van facilitar que proliferin els matollars i no se n'ha fet aprofitament agrícola, ni noves zones urbanes o d'interès forestal, per la qual cosa és molt escassa la xarxa viària apta per a camions d'extinció.L'any 2014 hi va haver un foc de 900 hectàrees originat per un llamp a la zona nord d'on es fan els nous vials. Va estar actiu diversos dies perquè l'escassa xarxa viaria va ser un limitant per extingir-lo de forma «ràpida i segura». El 10 de juny de 2019 a la zona sud de l'actuació es va produir un foc de 230 hectàrees causat per la crema de restes d'esporga. La disposició d'accessos ràpids a la zona l'any 2019, i el fet d'haver efectuat treballs silvícoles previs en zones estratègiques va limitar que el foc s'estengués pel flanc esquerre i que tingués una afectació «molt inferior a la potencial».Els nous vials es construeixen en una zona intermèdia entre els punts d'aquests dos incendis, un espai on un foc tindria unes condicions de propagació favorables i un potencial de milers d'hectàrees forestals.