La Plataforma veïnal d'Ascó veu «insuficients» les bandes instal·lades a la cruïlla de la C-12 per reduir la velocitat

Territori licita les obres de la nova rotonda però l'entitat insisteix que falta canviar la senyalització

Actualitzada 22/02/2021 a les 17:39

La plataforma veïnal 'Treball, treball i benestar per Ascó' considera «insuficients» les mesures preses a la cruïlla de la C-12 al municipi per reduir la velocitat dels vehicles al seu pas per l'encreuament. En una carta al delegat del Govern a l'Ebre, apunten que les bandes rugoses que s'hi ha col·locat estan a 400 metres dels punts de conflicte, com l'encreuament d'accés a la nuclear d'Ascó, i reclamen que la distància màxima hauria de ser de 150 metres. També demanen el canvi de senyalització de les limitacions de velocitat perquè es passi de 70 km/h a 50 km/h. La plataforma vol que s'implementin aquestes millores tot i que s'ha iniciat la licitació de la nova rotonda en aquest punt de la C-12.