Actualitzada 22/02/2021 a les 16:21

Aquest dilluns 22 de febrer s'ha presentat la nova sala de telecomandament de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, prevista dins el pla d'inversions al centre per part de Salut. A l'acte hi ha assistit Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària de Terres de l'Ebre.La sala serà una gran millora per a la cartera de serveis del centre, que disposarà d'una nova sala de radiologia, equipada amb un telecomandament digital, una màquina que permetrà assumir un espectre ampli de proves radiològiques dinàmiques amb contrast, com per exemple trànsits esofagogastroduodenals, enemes opac de còlon, histerografies o urografies, entre d'altres, i que actualment l'hospital no podia realitzar a les seves instal·lacions, ja que l'antic aparell havia quedat obsolet.Aquesta sala es troba dins el pla d'inversions per la renovació tecnològica i d'equipament prevista per a l'Hospital Comarcal de Móra entre 2019 i 2022, amb un compromís d'inversió de 5 milions d'euros, una part important dels quals es destinaran al projecte d'ampliació i renovació de l'àrea quirúrgica, gabinet de digestiu, sala de parts i sala d'actes.Pel que fa a la renovació tecnològica ara com ara s'ha instal·lat amb èxit un equip complet de control informatitzat de les cues a consultes externes (TESEO), el nou arc quirúrgic i el nou mamògraf, entre d'altres, que ha suposat una inversió fins al moment d'aproximadament 1,5 milions d'euros.Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària de Terres de l'Ebre, ha destacat «el compromís de Salut amb les inversions a realitzar per tal de modernitzar i actualitzar l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, tot amb doble objectiu: millorar la resolució i atenció ciutadana i millorar les condicions de treball dels professionals».