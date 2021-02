Empresaris ebrencs lamenten que el Procicat mantingui la restricció de la mobilitat comarcal: «Estem decebuts»

Els empresaris ebrencs com els del Priorat es queixen que el Govern no hagi escoltat les seves demandes a l'hora de flexibilitzar les restriccions. Aquest divendres el Procicat va prolongar set dies més la majoria de les mesures, com el manteniment dels horaris de la restauració o la limitació de la mobilitat en l'àmbit comarcal, i només ha permès reprendre les activitats extraescolars i de lleure dels més petits.«El Govern no ens ha escoltat, hem vist les disputes internes entre ells i això ens ha fet molt mal a tots», lamenta el president de Priorat Enoturisme Roger Felip. Així mateix, destaca, que sense mobilitat no hi ha turisme i de retruc enoturisme i denuncia que amb el manteniment de la limitació comarcal no se'ls permet rebre visitants de comarques veïnes. «Ens veiem agreujats, som ciutadans de segona o que està passant?» Es pregunta Felip.En la mateixa línia, s'han manifestat des de l'AECE que recorden que el Baix Ebre té 78.011 habitants, el Montsià 68.263, la Ribera d'Ebre 21.870 habitants i la Terra Alta 11.430 habitants. Aquest volum, diu Fernández, no es pot comparar als més de 2,3 milions del Barcelonès, els més de 900.000 del Vallès Occidental, més de 800.000 del Baix Llobregat i els més de 450.000 habitants del Maresme.Tot i que els empresaris respecten les decisions del Procicat, consideren que es troben en una situació «límit». «Des del punt de vista econòmic i empresarial no són bones notícies. Estem demanant que s'alleugerin les mesures, sobretot en restaurants i turisme, no són els culpables del que està passant», assenyala la presidenta de l'AECE.Segons dades de Priorat Enoturisme, que representa un terç dels establiments d'aquesta comarca, a causa de la pandèmia el 20% dels establiments no estan operatius, els allotjaments hotelers estan tots tancats i entre un 20 o 30% dels restaurants també han abaixat la persiana. Pel que fa als cellers, des de l'entitat expliquen que no tenen visites i que s'estan dedicant a la producció. La situació és molt similar als molins d'oli i a les vinateries de la zona.Per aquesta raó, el president de Priorat Enoturisme demana que el Govern implementi altres models. «Una opció seria el de la comunitat valenciana, on s'ha restringit la mobilitat a les poblacions més grans i la resta de territori hi ha una certa mobilitat», afegeix Felip. A banda, des de l'AECE demanen més ajudes directes per donar oxigen al sector empresarial. A més, Fernández confia que les restriccions es flexibilitzin en les pròximes setmanes.Per la seva banda, la presidenta de l'Associació d'Hostaleria de les Terres de l'Ebre, Juani Piñana, espera que a partir del mes de març la situació epidemiològica millori i permeti la flexibilització dels horaris de la restauració i de la mobilitat. «No et queda més remei, per una setmana penses aguantem, ja portem gairebé un any així», diu. Ara, la restauradora s'encomana a la Setmana Santa: «No ens queda res més que resignar-nos i aguantar, a partir de l'1 de març esperem començar amb una nova normalitat, una mica més flexible i treballar de cara Setmana Santa amb les opcions més favorables», tanca.