Ecologistes i el govern Balear, contra la pròrroga d'explotació de la plataforma Casablanca de Repsol

Portaran el tema a la Comissió Europea perquè l'explotació és dins un espai natural protegit

Actualitzada 18/02/2021 a les 18:49

Queixes, també, del govern balear

L'entitat ecologista balear Aliança Mar Blava ha anunciat que recorrerà davant la Comissió Europea la interlocutòria del Tribunal Suprem que desestima el seu recurs per a anul·lar la segona pròrroga de l'explotació petrolífera de la plataforma Casablanca de la companyia Repsol.La plataforma està situada entre la costa ebrenca i l'illa d'Eivissa.Aliança Mar Blava reclama que s'anul·li la pròrroga de la concessió atorgada a Repsol perquè s'ha autoritzat sense avaluació d'impacte ambiental, malgrat estar situada gairebé íntegrament en la zona protegida Xarxa Natura 2000.La sentència del Suprem considera que prorrogar l'explotació dels dos pous petrolífers d'aquesta concessió no constitueix un «projecte» nou i, per tant, no ha de ser objecte d'avaluació d'impacte ambiental.L'entitat ecologista, que aquest dimecres va convocar una roda de premsa a Eivissa, lamenta que Repsol hagi aconseguit l'«aval» del Tribunal Suprem per a continuar explotant petroli enmig d'una Zona d'Especial Protecció per als Ocells (ZEPA), malgrat no comptar amb avaluació d'impacte ambiental. L'organització en el seu recurs esgrimia que l'explotació es produeix dins de la zona protegida anomenada Espai marí del Delta de l'Ebre-llles Columbretes (ES0000512)Mar Blava acudirà a la Comissió Europea perquè considera un «clar incompliment» del Dret de la Unió Europea la decissió del Suprem, després de la demanda d'aquest grup en 2019 contra l'autorització del Consell de Ministre que concedia una segona pròrroga de 10 anys a aquesta concessió petrolífera.L'organització ecologista destacava que l'avaluació ambiental prèvia està exigida pel Dret de la Unió Europea respecte dels espais de la Xarxa Natura 2000 i que també l'exigeixen les normes d'avaluació d'impacte ambiental i les normes internacionals.D'altra banda, el conseller balear de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, va afirmar aquest dimecres que el fet que la companyia Repsol «pugui continuar la seva activitat petrolífera entre la costa catalana i Eivissa és un atac a la biodiversitat i pot convertir-se en un perill públic».