Declaren culpable a l'acusat de matar a la seva parella, esquarterar el cadàver i enterrar-la a Ulldecona

Els fets es van produir l'any 2019 i ara el magistrat haurà de dictar sentència d'acord amb el veredicte del jurat

Actualitzada 19/02/2021 a les 16:29

Un jurat popular va declarar dijous per unanimitat culpable a l'acusat de matar el 2019 a la seva parella a Vinaròs (Castelló), esquarterar el cadàver i enterrar les restes mortals en una fossa a Ulldecona.Segons han informat fonts jurídiques, els membres del jurat consideren provat que ha existit traïdoria i, tal com sol·licitava la lletrada de l'acusació particular, Laura Quesada, i acarnissament. Així mateix, consideren que concorren els agreujants de gènere i parentiu. Ara el magistrat-president haurà de dictar sentència d'acord amb el veredicte del jurat.La mare de la víctima va assegurar en el judici que va començar dilluns passat en l'Audiència Provincial de Castelló que estava «preocupada» perquè la seva filla «tenia por».Va explicar que, encara que en aquell moment no es va arribar a creure les paraules de la seva filla, quan la van informar de la seva desaparició, els seus pensaments es van dirigir cap a l'acusat.El fiscal i l'acusació particular sol·licitaven inicialment 25 anys de presó per a l'acusat per un delicte d'assassinat, mentre que la defensa demanava la seva lliure absolució.