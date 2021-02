L'alcaldessa de Tortosa xifra en 3,8 MEUR l'impacte econòmic de la covid-19 en les arques municipals

Meritxell Roigé anuncia que mantindran bonificacions fiscals i doblaran ajuts a entitats socials aquest 2021

Actualitzada 18/02/2021 a les 20:12

L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha xifra en 3,8 milions d'euros l'impacte econòmic que la pandèmia de la covid-19 ha suposat per a les arques municipals aquest passat 2020. Una xifra que inclou tant la inversió en elements de protecció i teletreball dels empleats municipals com les exempcions de taxes per a establiments i fires, campanyes i ajuts a comerços, subvencions a entitats o serveis de neteja. En una conferència telemàtica, Roigé ha anunciat que davant la continuïtat de la pandèmia i la «situació complexa» tornaran a doblar ajuts a entitats socials com Càritas i Creu Roja així com a programes d'ajuts a la pobresa energètica, adquisició de llibres escolars, productes farmacèutics o atenció a la violència masclista.