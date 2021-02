Els promotors de la planta de compostatge no convencen la plataforma veïnal de Santa Bàrbara

«Algunes preguntes es van quedar en l'aire. Per què aquesta empresa es vol instal·lar al terme de Santa Bàrbara? Quina riquesa econòmica pot aportar al municipi, amb quatre o cinc llocs de treball? Però sobretot tenim dubtes de que pugui passar una desgràcia i s'arruïni el poble, amb la contaminació de l'aqüífer que tenim al subsòl», subratlla Enric Lange, portaveu de la plataforma.Recordant que durant els últims anys s'han registrat episodis de pluges torrencials que han arribat a inundar el poble generant nombrosos d'anys. La planta se situaria a quatre quilòmetres del municipi, al costat de la carretera T-1025 que va al Mas de Barberans. «Tenim dubtes de que aquestes instal·lacions puguin resistir aiguats tan forts i no contamini el subsòl de Santa Bàrbara», ha advertit. Lange afegeix que, per les reduïdes dimensions del terme municipal, els efectes de l'activitat –com les pudors- es percebrien pràcticament des d'una gran part.La plataforma insisteix a reclamar a l'Ajuntament que convoqui la consulta popular que va anunciar sobre el projecte preguntant els veïns si estan d'acord amb aquesta instal·lació i, amb el resultat a la mà, actuï en conseqüència. «Estan fent gestions però encara no tenim dia assignat. Som conscients que hi estan treballant i tindrem consulta», apunta Lage, qui assegura que, mentre una bona part dels regidors de l'oposició estan en contra, l'equip de govern d'ERC i Junts està dividit al respecte.De moment, amb el projecte en fase d'exposició pública i la possibilitat de presentar al·legacions fins el pròxim 17 de març, la plataforma ha anunciat que s'instal·larà durant els dos dies d'aquest cap de setmana al carrer Major, just davant de la casa de la vil·la, perquè els veïns signin les al·legacions en contra. «Si es fa la consulta popular, la gent diu q no a la planta i hi ha un nombre elevat al·legacions l'Ajuntament s'ha de posar al costat de la gent del poble, que són qui s'emportaran la pitjor part de la planta si es fa», ha tancat Lage, tot adduint que han constatat en altres instal·lacions similars que l'activitat pot generar pudors, atreure insectes i obliga els veïns a «tenir les finestres tancades amb l'aire condicionat a l'estiu».