Comencen els tractaments contra la mosca negra al riu Ebre

L'any passat, després d'11 campanyes sense aconseguir-ho, es va poder començar a fer els tractaments contra la mosca negra a l'hivern. La població de la plaga a l'estiu es va reduir de manera significativa, en comparació amb els anys anteriors quan s'havia convertit en un autèntic malson. «Ha quedat demostrat que si es fa quan toca, l'efectivitat és manifesta. Hi ha un compromís de tots, però falla que no tenim la clau de la comporta i mentre no la tinguem, com a territori no podem incidir en l'efectivitat», ha lamentat Joan Alginet, president del COPATE.Alginet ha recordat que la CHE «sempre posa traves» amb la regulació del cabal del riu quan s'han de fer mostrejos o tractaments. Passa sobretot en aquest període entre febrer i abril, quan es produeixen els desglaços i els cabals de l'Ebre són elevats, però que a la vegada és el moment clau per començar a atacar les larves de la plaga. «Tenim sempre la incertesa que quan vindrem a fer els següents tractaments, tornarà a passar que ens fan esperar i sentim frustració perquè com a organisme tècnic no hem d'anar a fer d'intermediaris ni a teixir aliances. Hem de fer els tractaments quan toca, quan tècnicament està acreditat que són efectius i funcionen», ha reclamat.La petició la fan també els alcaldes. L'alcalde de Xerta, Roger Aviñó, ha insistit que la campanya de l'any passat va ser molt positiva i ha demanat a les institucions que s'encarreguen de regular el cabal de l'Ebre, la CHE i les hidroelèctriques, que signin un conveni o es comprometin amb altres fórmules «a prioritzar els tractaments contra la plaga que és un problema de salut pública».Tot i patir per les condicions meteorològiques, aquest dijous al matí s'ha fet el primer tractament al tram català del riu Ebre. Arriba uns deu dies més tard que l'any passat però la climatologia adversa primer, i l'elevat cabal del riu després, han retardat les previsions inicials unes setmanes. Aquest dijous, la companyia Endesa ha regulat el cabal de l'Ebre a 200 metres cúbics per segon. Durant el matí, des d'un helicòpter, s'han abocat 2.100 litres del producte biològic BTI en set punts de l'Ebre, entre Ascó i Tortosa.Alginet ha apuntat que, com l'any passat, s'han planificat fins a 7 tractaments contra la plaga, un més que l'any passat i dos més dels que eren habituals. Els tècnics del COPATE faran d'aquí a quatre setmanes els mostrejos al riu per comprovar l'eficàcia d'aquest primer tractament.El COPATE compta amb un pressupost d'1,3 milions d'euros per combatre la mosca negra i el mosquit. La meitat l'aporta la Generalitat i la resta la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta (en el cas del mosquit). Està previst que en unes setmanes se signi amb el Govern un conveni que ha de garantir el finançament d'aquestes campanyes per als pròxims 4 anys amb una aportació de 3,4 milions d'euros.