Tortosa licita la museïtzació de les restes arqueològiques de la plaça de la Catedral

Actualitzada 17/02/2021 a les 14:29

La museïtzació de totes les restes arqueològiques que s'han trobat en les obres de la plaça de la Catedral de Tortosa ja té projecte. S'ha anomenat 'Cota 0' i aquest dilluns l'Ajuntament va iniciar-ne el procés de licitació.A l'espai museístic sota la nova plaça, s'hi podran visitar els primers vestigis localitzats de la Dertosa romana, amb restes de les muralles, d'una fàbrica de salaons, o d'una taberna. També es podrà contemplar restes de la Turtuxa andalusina, l'absis d'un edifici religiós d'època visigòtica (segle VI) i la façana fluvial de la ciutat en època renaixentista, immortalitzada pel dibuixant flamenc Anton van den Wyngaerde. Si es compleixen les previsions, el museu i la nova plaça es podrien inaugurar a l'estiu.Totes les restes arqueològiques que es mostraran a 'Cota 0' s'han descobert amb diverses campanyes d'excavació arran de les obres per urbanitzar la plaça de davant de la Catedral de Tortosa. El tram final del projecte que s'inicia amb la museïtzació de les troballes, podria estar llest en tres o quatre mesos. La voluntat és que la construcció de la nova estructura de la plaça i l'adequació de les restes es facin en paral·lel. Les excavacions i la renúncia de la primera constructora a fer les obres han retardat les previsions inicials del projecte, però l'Ajuntament confia a poder inaugurar-ho aquest estiu.Al nou museu 'Cota 0', situat sota la plaça de la Catedral, es podran descobrir els primers vestigis de la Dertosa romana, així com d'altres de la Turtuxa andalusina, l'època dels visigots o l'etapa del Renaixement quan Tortosa era una de les ciutats més importants de la Corona d'Aragó (segle XVI). Els elements més destacats que s'han localitzat en aquest enclavament de la ciutat són una claveguera romana i una taberna romana (botiga-dormitori) del segle I, un important tram de la muralla romana del segle V (més de 55 metres de llargada), una fàbrica de salaons de la mateixa època, l'absis d'un edifici religiós cristià d'època visigòtica (segle VI) - que seria probablement la primera catedral de la ciutat-, i la façana fluvial del segle XVI, immortalitzada pel dibuixant flamenc renaixentista Anton van den Wyngaerde. Tots els materials i peces que s'han trobat durant les intervencions arqueològiques estan al Museu de Tortosa o en procés de restauració.Els materials estàtics es combinaran amb altres d'interactius, amb traduccions en 4 idiomes i Braille. Al mig de l'espai hi haurà una pantalla gegant, just a sobre de la muralla, on es projectaran audiovisuals sobre el jaciment i la història de la ciutat. El projecte de museïtzació ha anat a càrrec de l'equip ABS i el consistori el va aprovar definitivament aquest dilluns, amb els informes favorables per part de Cultura per adjudicar-lo. El cost de l'actuació és de 225.000 euros.L'accés al museu serà per la Costa dels Capellans i s'oferirà un itinerari turístic lligat a altres actius turístics de la ciutat. «Seguim tirant endavant aquell projecte que es va iniciar amb l'enderroc de les cases de davant de la Catedral, que va seguir amb les excavacions que ens ha donat una oportunitat per descobrir amb 'Cota 0' pla història de la ciutat en un únic espai -d'uns mil metres quadrats-», ha destacat l'alcaldessa, Meritxell Roigé.