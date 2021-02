Salut vacunarà al personal educatiu de l'Ebre a Roquetes i Móra la Nova

A partir de la setmana vinent s'habilitarà almenys un punt de vacunació a cada comarca

Actualitzada 17/02/2021 a les 09:53

El Departament de Salut ha habilitat a Roquetes i de Móra la Nova dos punts per administrar la vacuna d'AstraZeneca al personal de tots els centres educatius d'escoles i instituts de Terres de l'Ebre de fins a 55 anys. A partir de la pròxima setmana la previsió és disposar d'almenys un punt de vacunació a cada comarca de l'Ebre.Dimarts per la tarda, Salut va començar a notificar el procés de vacunació als més de 3.700 professionals del territori a través d'un SMS. A partir d'aquí, se'ls redirigeix a un web per autoprogramar-se quan i on es vol ser vacunat entre les franges horàries establertes.Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària de Terres de l'Ebre, ha aprofitat per «fer una crida per animar a tot el personal de centres educatius a vacunar-se per tal d'aconseguir com més aviat millor aquesta desitjada immunitat de grup».