L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita formarà pares i mares en la gestió de problemes de la vida familiar

L'anomenada 'Escola de famílies' abordarà emocions, normes i límits, noves tecnologies o consum de drogues

Actualitzada 17/02/2021 a les 16:24

L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) posa en marxa una 'Escola de famílies' per donar resposta a les «inquietuds» i «necessitats» d'aquest col·lectiu. Oferirà tallers de formació per fer front la gestió de les emocions, les normes i els límits, les noves tecnologies i la resolució de conflictes, com el consum de drogues. Sobre aquestes qüestions versaran, concretament, les cinc formacions previstes, en format telemàtic, aquest primer semestre de 2021: de febrer a juny. Aquests, de fet, han estat els àmbits que més interès van generar entre les 384 persones que van respondre l'enquesta del consistori sobre les necessitats i interessos de les famílies amb infants i adolescents al càrrec seu.