Salut engega formacions pels professionals ebrencs que atenen a persones grans

Paral·lelament, s'està formant el personal de residències en la presa de mostres segura per la covid-19

Actualitzada 16/02/2021 a les 13:23

El Departament de Salut iniciarà el proper 24 de febrer a les Terres de l'Ebre la formació de 100 treballadors socials en atenció a la gent gran de residències i d'ajuda a domicili en situació covid-19. El curs està subvencionat pel contracte Programa d'UCF, i la formació serà gratuïta per a tots els participants.Aquest programa pretén donar resposta a les necessitats immediates derivades de la potencial incorporació de noves persones treballadores com a personal de suport en residències geriàtriques en el marc de la covid-19 i als professionals dels Serveis d'Ajuda a Domicili de les Terres de l'Ebre.Paral·lelament, professionals de residències de l'Ebre ja han començat una nova formació sobre presa de mostres segura per a la covid-19 amb PCR i Test d'Antigen Ràpid. L'objectiu d'aquesta formació és poder millorar l'autogestió dels centres residencials i que puguin realitzar aquestes proves en cas que sigui necessari.