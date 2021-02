Modifiquen els estatuts de la Fundació Observatori de l'Ebre per integrar el centre a la Generalitat

El conseller de Territori serà el president i s'incorpora l'Institut Catogràfic i Geològic de Catalunya com a nou patró

Actualitzada 16/02/2021 a les 17:02

El Consell Executiu ha aprovat modificar els estatuts de la Fundació Observatori de l'Ebre per adequar-los a la seva integració en el sector públic de la Generalitat. Fruit d'aquests canvis, el conseller de Territori i Sostenibilitat n'exercirà la presidència i s'incorporarà com a nou patró de la Fundació l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Creat l'any 1904, funciona com a fundació sense ànim de lucre dedicada a l'estudi de fenòmens geofísics i ha acumulat un gran fons documental. Entre les seves funcions figura gestionar, promocionar, fomentar i desenvolupar l'Observatori de l'Ebre de Roquetes (Baix Ebre), que disposa de les estacions sísmiques i meteorològiques més antigues de Catalunya en actiu.