L'Onada obre una inspecció interna i un expedient al treballador investigat per agressions sexuals

Actualitzada 16/02/2021 a les 12:22

Consternació a l'empresa L'Onada Serveis, gestora de la residència de gent gran d'Alcanar (Montsià), pel cas de presumptes agressions sexuals que s'investiga. L'empresa ha obert un expedient laboral en fase d'investigació al treballador detingut com a presumpte autor de les agressions sexuals a dues dones residents. També s'ha iniciat una inspecció interna per esclarir el cas i detectar si hi ha més víctimes, i una revisió del procediment de prevenció de «situacions similars». L'home ha estat treballador del centre d'Alcanar durant 10 anys i havia rebut diverses vegades el reconeixement que atorguen residents i familiars com a treballador de l'any al centre. L'Onada demana que es preservi també la presumpció d'innocència.