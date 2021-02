Busquen figurants de les Terres de l'Ebre per la nova sèrie de Netflix, 'La Isla'

Les escenes es rodaran del 17 de març al 19 d'abril a Cretas, al Matarranya

Actualitzada 16/02/2021 a les 14:13

La agencia Temps busca figurants d'entre 18 i 25 anys de les Terres de l'Ebre per participar en el rodatge de la nova sèrie de Netflix, La Isla. Les escenes es rodaran el propers mesos de març i abril a Cretas, a la comarca del Matarranya (Teruel). La feina serà remunerada.La Isla es començarà a rodar el proper 22 de febrer a Lanzarote i després farà parada a la franja amb Teruel. Després el set de rodatge es traslladarà a Barcelona i Girona.Els interessats han de tenir disponibilitat des del 17 de març al 19 d'abril. Cal enviar el correu electrònic figuracionlaisla@gmail.com amb assumpte SERIE. Aquest ha d'incloure una foto de cara i cos sencer, alçada, talles de roba, lloc de residència i telèfon de contacte. Es valorarà tenir habilitats de malabars i acrobàcies.El rodatge serà tot els dies, excepte els diumenges i algun dia de descans. Els participants seran donats d'alta a la Seguretat Social pel règim d'artistes. La remuneració és de 45,50 euros bruts la jornada de 8 hores, amb una hora de descans per menjar. Durant el rodatge s'oferirà càtering y una àrea de descans. L'agència juntament amb la productora facilitaran el transport per anar fins a Cretas.