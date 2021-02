Llibertat amb càrrecs per al detingut per les agressions sexuals a dos àvies de la residència d'Alcanar

El jutge d'Amposta decreta mesures cautelars d'allunyament de les víctimes i de la residència

Actualitzada 15/02/2021 a les 15:52

El jutge d'instrucció número 1 d'Amposta ha decretat la llibertat amb càrrecs del detingut com a presumpte autor de l'agressió sexuals a dues residents del centre de gent gran L'Onada d'Alcanar, al Montsià. Va ser una de les àvies qui va advertir dels fets als familiars quan aquest diumenge la van treure de la residència per votar. Arran d'aquesta denúncia, es va detectar la segona víctima. L'instructor ha decretat mesures cautelars que impedeixen l'investigat comunicar-se amb les víctimes ni apropar-se a elles ni a la residència. L'home, treballador del centre, de 54 anys, haurà de presentar-se als jutjats cada 15 dies. La investigació per part dels Mossos d'Esquadra segueix oberta per determinar si hi pot haver més víctimes.