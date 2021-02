L'Ajuntament d'Alcanar es personarà com acusació popular en el cas d'agressions sexuals a la residència

El consistori lamenta els fets «extremadament greus i inacceptables» i demana respecte per les víctimes

Actualitzada 15/02/2021 a les 13:18

L'Ajuntament d'Alcanar (Montsià), com també ha anunciat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es personarà com a acusació popular en el presumpte cas d'agressions sexuals a dos residents del centre de gent gran L'Onada perquè es depurin responsabilitats.El consistori es mostra «consternat» pels fets i els condemna per «extremadament greus i totalment inacceptables». L'Ajuntament d'Alcanar ha ofert «suport incondicional» a les persones afectades i a les seves famílies i ha demanat «el màxim respecte davant d'aquests fets».