La Generalitat adjudica els treballs per retirar el monument franquista de Tortosa

El Departament va anunciar la licitació del desmantellament del monument franquista al gener i preveia adjudicar-lo al març, però el concurs es va celebrar aquest dimecres. El termini per presentar les ofertes va acabar divendres passat. Només hi va concórrer l'empresa adjudicatària, Comsa Service FM, SAU. Altres empreses han declinat presentar oferta perquè el contracte no els resultava viable econòmicament o per altres motius.El contracte exigeix que els treballs es facin en un màxim de 30 dies, que comencin al juliol i s'hi contracti persones sotmeses a mesures judicials. La previsió de l'estudi de viabilitat és que el de muntatge del monòlit, per peces i de dalt a baix, es pot fer en tres setmanes. Caldrà situar una grua a la platja de sorra que fa el riu Ebre en aquest indret i construir una bastida de 36 metres d'alçada que embolcalli el monument. Des d'allà els tècnics retiraran les escultures existents i aniran segmentant l'estructura a trossos, de dalt a baix, en un procés invers a la seva construcció. Ho faran amb el mètode de l'oxitall, que consisteix a seccionar el ferro a 800 graus.