Pinten murals no sexistes a totes les escoles de la Terra Alta

Totes les escoles de la Terra Alta tenen un mural de temàtica no sexista on es recorda diverses dones invisibilitzades al llarg de la història tot i les seves fites, i activistes pels drets femenins. Científiques, inventores, pintores, escriptores i un llarg etcètera protagonitzen les obres que s'han pintat en els murs dels centres educatius dels dotze pobles de la comarca.El projecte, dirigit per l'il·lustrador terraltí Jordi Costa, l'ha impulsat el SIAD comarcal (Servei d'Informació i Atenció a les Dones) en col·laboració dels ajuntaments i l'ha finançat l'Institut Català de les Dones. Els murals són fruit del treball de l'alumnat i l'actuació s'ha fet en el marc del Pacte d'Estat contra la Violència de Génere.