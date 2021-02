La residència L'Onada de la Ràpita dona per finalitzat el brot de covid-19

Aquest es va detectar el passat 18 de gener i va afectar un total de 21 persones usuàries

La residència de gent gran L'Onada de Sant Carles de la Ràpita dona per finalitzat el brot que afectava el centre des del passat 18 de gener. Des de l'inici del brot, un total de 21 persones usuàries van donar positiu en els tests i, d'aquestes, 10 no van tenir cap símptoma de la malaltia. Cinc persones usuàries van ser derivades a l'hospital i, malauradament, una d'elles va morir.Totes les persones usuàries han donat negatiu al test PCR, ja han estat donades d'alta, han retornat a les seves respectives habitacions.Segons el centre, el fet que el residents i professionals haguessin rebut la primera dosi de la vacuna el 8 de gener, ha ajudat a que el brot hagi estat menys virulent que en altres casos. Està previst que en els propers dies rebin la segona dosi de la vacuna contra el coronavirus.D'altra banda, les persones usuàries i els professionals que no han patit la malaltia o es trobaven en aïllament ja han rebut les dues dosis de la vacuna contra la covid-19.En un comunicat, L'Onada assegura que la ràpida actuació i coordinació del Departament de Salut de la Generalitat, del CAP de La Ràpita, i del Gabinet de Crisi i de Suport de L'Onada Serveis van permetre controlar el brot des del principi. Els positius es van aïllar a la primera planta de l'edifici, que es va sectoritzar per complet.