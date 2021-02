La Guàrdia Civil identifica a dos veïns de Tortosa caçant sense autorització als Ports

El caçadors anaven amb més de 40 animals i armes de foc

Actualitzada 11/02/2021 a les 15:05

Agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil de Tortosa, han identificat a la partida denominada Covalta, del terme municipal de Roquetes, a dos veïns de Els Reguers, Tortosa, quan es trobaven caçant a l'interior d'una reserva nacional de caça sense autorització.Durant els últims mesos, titulars de vedats de caça i de la Reserva Nacional de Caça dels Ports Tortosa-Beseit, havien posat en coneixement dels cossos policials i dels agents rurals el furtivisme que patien als seus vedats i reserves.Així, durant el matí del passat diumenge, agents del SEPRONA que realitzaven servei per l'interior de la Reserva Nacional de Caça dels Ports Tortosa-Beseit, van sentir diversos trets que provenien de la partida Covalta, del terme municipal de Roquetes, i es van desplaçar fins a la zona de procedència, sorprenent dues persones que es trobaven caçant, amb més de 40 animals i armes de foc, comprovant com fins al moment no havien realitzat cap captura.Després de la seva identificació se'ls va requerir que mostressin la documentació que els emparava per a exercir l'activitat, que no tenien.Per aquest fet es va procedir a l'aixecament d'acta denuncia contra els infractors per practicar activitats cinegètiques amb armes de foc i animals a l'interior d'una Reserva Nacional de Caça sense disposar d'autorització expressa del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, quedant els animals sota custòdia dels seus propietaris, sent dipositada l'arma a la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil de Tortosa, a la disposició de l'autoritat competent.